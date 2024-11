Ue: von der Leyen promette un 'patto per la competitivita'' e cerca voti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Strasburgo, 27 nov - Von der Leyen ha citato tutti i temi in agenda partendo dalle sfide epocali alle 'nostre liberta'', liberta' che 'non sono gratis, implicano scelte difficili, investimenti enormi in sicurezza e prosperita', significa restare uniti e fedeli ai nostri valori'. Poi ha citato via via che snocciolava i temi dell'agenda politica della Ue tutti i commissari, i vicepresidenti limitatamente alle loro funzioni specifiche e non certo alle loro affiliazioni politiche. Citato pure Raffaele Fitto, che si occupera' di coesione e riforme (quest'ultimo aspetto del portafoglio per ora abbastanza impalpabile) per far si' che 'regioni e comunita' abbiano il controllo del loro destino'.

Il tentativo dell'ex ministra tedesca e' di elevarsi rispetto alle polemiche e alle difficolta' delle ultime settimane sullo schieramento politico che in Parlamento dara' il voto favorevole (questa e' l'attesa) alla nuova Commissione. Si tratta del cambio di maggioranza rispetto allo schieramento che l'ha votata a luglio: si passa da Ppe-Pse-liberali-Verdi a Ppe-Pse-Liberali-meta' Verdi piu' una parte dell'Ecr, il gruppo dei Conservatori e riformisti di cui fa parte Fratelli d'Italia. Certo, c'e' la conferma di un'intesa programmatica, generica e non vincolante, fra Ppe, Pse e liberali, tuttavia conteranno anche i voti del fronte a destra del Ppe. Conteranno per il risultato finale e si vedra' tra qualche ora in quale misura, conteranno nelle scelte legislative future sulle quali - va sempre ricordato - maggioranza e minoranza si compongono e scompongono a seconda degli interessi in gioco (specie degli Stati di riferimento).

Il 'patto per la competitivita'' di cui ha parlato von der Leyen si articola su tre filoni: colmare il divario di innovazione con gli Stati Uniti e la Cina; un piano congiunto per la decarbonizzazione e la competitivita'; aumentare la sicurezza e ridurre le dipendenze'. Sarebbe il distillato dei rapporti Draghi e Letta senza pero' trarne le conseguenze sul piano politico istituzionale, sui metodi di decisione, su una versione piu' mobile dell'esercizio delle sovranita' nazionali. Sul Green Deal la linea e' tenere insieme decarbonizzazione e difesa (e miglioramento) della competitivita' dell'industria europea. 'Resteremo nella rotta degli obiettivi del Green Deal e per aver successo in questo dobbiamo essere piu' agili e accompagnare meglio persone e imprese lungo il percorso'. Per quanto riguarda l'automobile occorre 'progettare soluzioni insieme mentre questo settore attraversa una transizione profonda e dirompente. L'industria automobilistica europea e' un orgoglio europeo. Milioni di posti di lavoro dipendono da essa. E insieme dobbiamo assicurarci che il futuro delle auto continui a essere realizzato in Europa'. Che cosa significa questo in concreto lo si vedra' presto: con ogni probabilita' non significa tornare indietro sullo stop alle auto nuove a benzina e diesel dal 2035, certamente dovrebbe significare almeno il rinvio della tagliola della scadenza 2025 sui livelli medi di emissione di Co2 (che implicherebbe multe per 15-16 miliardi di euro).

Il terzo pilastro del patto per la competitivita' riguarda il rafforzamento della sicurezza economica. Von der Leyen dice che 'le dipendenze eccessive possono trasformarsi rapidamente in vulnerabilita'. Ecco perche' catene di approvvigionamento stabili e sicure sono cosi' vitali. Le materie prime essenziali sono l'esempio piu' ovvio. Occorrono partnership che acquisiranno importanza nel mondo sempre piu' pericoloso di oggi. La guerra infuria ai confini dell'Europa.

E dobbiamo essere pronti per cio' che ci aspetta: lavorare a stretto contatto con la Nato. Sappiamo che dobbiamo fare molto di piu' insieme come europei'. Le cifre sono note: la Russia sta spendendo fino al 9% del pil per la difesa.

l'Europa sta spendendo in media l'1,9%. 'C'e' qualcosa di sbagliato in questa equazione. La nostra spesa per la difesa deve aumentare. Abbiamo bisogno di un mercato unico per la difesa. Abbiamo bisogno di rafforzare la base industriale della difesa. Abbiamo bisogno di migliorare la nostra mobilita' militare. E abbiamo bisogno di progetti europei comuni sulla difesa'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

