Ue: Von der Leyen, investimento da 500 mln per attirare i ricercatori

Obiettivo 3% Pil in ricerca e sviluppo entro 2030 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - L'Unione europea proporra' un 'nuovo pacchetto di 500 milioni di euro' per il periodo 2025-2027 'per fare dell'Europa una calamita per i ricercatori'. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen parlando alla conferenza 'Choose Europe for Science', organizzata a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron con lo scopo particolare di attirare gli scienziati che lavorano negli Stati Uniti, il cui lavoro di ricerca e' minacciato dalle politiche dell'amministrazione Trump. 'Il ruolo della scienza oggi e' messo in discussione. Gli investimenti nella ricerca fondamentale, libera e aperta sono messi in discussione", ha continuato la presidente, specificando che "la scienza e' la chiave del nostro futuro qui in Europa'. Elogiando gli 'investimenti stabili e sostenuti' e le 'infrastrutture' dell'Europa per la ricerca, Von der Leyen ha annunciato misure per compensare le 'carenze', tra cui 'una nuova sovvenzione' e il raddoppio fino al 2027 del 'top-up' versato alle borse di ricerca. 'A medio e lungo termine, insieme ai nostri Stati membri, vogliamo raggiungere l'obiettivo del 3% del Pil per gli investimenti in ricerca e sviluppo entro il 2030', ha aggiunto. La presidente ha poi ribadito la volonta' di 'sancire per legge la liberta' di ricerca scientifica con un nuovo atto legislativo sullo Spazio europeo della ricerca'. Per facilitare l'arrivo dei ricercatori, 'vogliamo aiutare le istituzioni pubbliche e private a essere piu' vicine ai lavoratori e ai ricercatori altamente qualificati' e 'accelerare e semplificare l'ingresso dei ricercatori di alto livello' nell'Unione europea. 'L'arrivo dei migliori ricercatori da tutto il mondo fa emergere il meglio dell'Europa', ha dichiarato.

