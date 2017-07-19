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            Ue: von der Leyen, accordi commerciali per non dipendere mai da un solo partner

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ago - Gli accordi commerciali devono diventare uno strumento della potenza e della sicurezza economica europea in un mondo sempre piu' frammentato. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo a Parigi alla Rencontre des Entrepreneurs de France del Medef. Gli accordi commerciali aprono nuovi mercati alle aziende europee - ha detto von der Leyen - diversificano le fonti di approvvigionamento e assicurano l'accesso alle materie prime e ai componenti necessari all'industria. Le intese consentono inoltre all'Ue di disporre di alternative quando alcuni partner diventano meno prevedibili. "Questa e' la sicurezza economica: non dipendere mai da uno solo", ha sottolineato von der Leyen. L'indipendenza europea non deve quindi essere perseguita attraverso l'isolamento, ma ampliando le possibilita' di scelta dell'Unione. "Un'Europa indipendente non e' un'Europa isolata. E' un'Europa che ha delle alternative", ha concluso la presidente, indicando nell'accordo commerciale Ceta con il Canada un esempio di questa strategia.

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            (RADIOCOR) 27-08-26 13:10:24 (0309) 5 NNNN

              


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