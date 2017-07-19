Ue: von der Leyen, abbandoni prudenza tradizionale, pronti ad agire

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 21 gen - Di fronte alle sfide di un mondo 'sempre piu' anarchico, definito dalla potenza bruta, che sia economica o militare, tecnologica o geopolitica", occorre che l'Europa abbandoni 'la sua prudenza tradizionale'. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando al Parlamento riunito in sessione plenaria a Strasburgo. Il suo appello e' una assoluta novita' dal momento che finora proprio la stessa von der Leyen si e' distinta per prudenza ed equilibrismo politico sia per le scelte politiche interne alla Ue sia per le posizioni sostenute negli affari globali e segnatamente nelle relazioni con gli Stati Uniti. Von der Leyen ha poi detto che 'certamente, l'Europa da' sempre priorita' al dialogo e alle soluzioni, ma e' pienamente pronta ad agire, se necessario, senza indugio, in modo unito e determinato".

La sterzata nella postura della massima responsabile della Commissione europea, che nelle relazioni commerciali con gli Usa agisce in rappresentanza e su mandato degli Stati membri, da' il senso della gravita' del momento. Nel suo discorso ieri a Davos von der Leyen non aveva portato la sua analisi fino a tal punto. Nelle stesse ore era stato il premier canadese Mark Carney a pronunciare un discorso molto accorato e preciso invitando le 'medie potenze' a collaborare per non finire nel 'menu' delle grandi potenze.

Aps

(RADIOCOR) 21-01-26 09:54:05 (0217) 5 NNNN