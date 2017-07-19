Ue: via libera del Consiglio europeo all'accordo commerciale con gli Usa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - 'Siamo impegnati a mantenere un partenariato transatlantico solido e aperto con il nostro storico alleato, ma l'apertura deve andare di pari passo con la tutela dei nostri interessi. Queste misure consentono di raggiungere entrambi gli obiettivi: favoriscono flussi commerciali stabili e prevedibili con gli Stati Uniti, garantendo al contempo all'Ue la possibilita' di reagire in modo rapido e proporzionato qualora l'accordo non venga rispettato o siano in gioco i suoi interessi. Lanciamo un segnale forte: l'Europa e' aperta al mondo, ma e' anche determinata a proteggere le proprie imprese e i propri lavoratori', ha dichiarato Michael Damianos, ministro dell'Energia, Commercio e Industria di Cipro, Paese che ha la presidenza di turno dell'Ue.

In particolare, si spiega nella nota, il Consiglio ha adottato formalmente due regolamenti che attuano gli impegni in materia di dazi stabiliti nella dichiarazione congiunta Ue-Usa del 21 agosto 2025. 'Tale adozione conclude l'iter legislativo e conferma l'impegno dell'Ue a favore di relazioni commerciali transatlantiche stabili, prevedibili e reciprocamente vantaggiose, preservando al contempo le necessarie tutele per salvaguardare gli interessi economici europei', si sottolinea. I due regolamenti eliminano i dazi doganali Ue residui sui prodotti industriali statunitensi, introducono un accesso preferenziale per determinati prodotti ittici e agricoli non sensibili provenienti dagli Stati Uniti ed estendono la sospensione dei dazi sulle importazioni di astici, compresi quelli trasformati (da tutti i paesi, sulla base della clausola della nazione piu' favorita). I regolamenti prevedono inoltre meccanismi rafforzati di salvaguardia e di sospensione. Ovvero, essi istituiscono un meccanismo di salvaguardia dedicato che consente alla Commissione di intervenire tempestivamente in caso di forti aumenti delle importazioni che causino, o minaccino di causare, un grave pregiudizio agli operatori dell'Ue, e rafforzano la capacita' dell'Unione di sospendere le preferenze tariffarie qualora gli Stati Uniti non rispettino i propri impegni, compromettano gli obiettivi della Dichiarazione congiunta o perturbino in altro modo relazioni commerciali equilibrate, anche attraverso misure discriminatorie. I due regolamenti saranno ora firmati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale, entrando in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. L'applicazione del regolamento principale cessera' alla fine del 2029. Entro il 30 giugno 2029, la Commissione presentera' una valutazione complessiva del loro impatto sui flussi commerciali Ue-Usa, sulle entrate doganali e sugli effetti economici - compresi quelli sulle Pmi - e la accompagnera' con una proposta legislativa volta a prorogare l'applicazione dei regolamenti, ove opportuno. Invece, il regolamento relativo alle importazioni di astici si applichera' retroattivamente a decorrere dal primo agosto 2025 e scadra' il 31 luglio 2030, salvo ulteriori interventi.

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(RADIOCOR) 25-06-26 10:35:14 (0248) 5 NNNN