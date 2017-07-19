Ue: via libera ad aiuti per 20mln ad agricoltura e pesca in Friuli-Venezia Giulia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - La Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti di Stato da 20 milioni di euro a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura del Friuli-Venezia Giulia colpite dall'aumento dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente. La misura - si spiega in un comunicato - e' stata autorizzata nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato relativo alla crisi mediorientale, adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026, e restera' in vigore fino al 31 dicembre 2026. L'intervento punta ad attenuare l'impatto del rincaro dei carburanti agricoli e dei fertilizzanti, nonche' di quelli utilizzati dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Gli aiuti saranno concessi sotto forma di sovvenzioni dirette e prestiti agevolati. L'importo sara' determinato, per le aziende agricole, sulla base della superficie utilizzata per la produzione primaria e, per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, in base alle stime dei consumi di carburante. L'aiuto sara' limitato a un massimo di 50mila euro per beneficiario e verra' erogato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

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