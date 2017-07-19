Ue: valuta tagli fondi a Serbia per timori su democrazia e rapporti con Mosca

E' quanto rivela il Politico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - La Commissione Europea sta valutando di sospendere fondi per 1,5 miliardi di euro alla Serbia per il deterioramento dello stato di diritto e i rapporti con la Russia. E' quanto rivela il Politico che ricorda coma la Serbia, candidata all'adesione alla Ue dal 2014, beneficia di aiuti comunitari per sostenere le riforme.

Uno stop ai pagamenti rischierebbe dunque di complicare il processo di allargamento del blocco europeo. "Siamo sempre piu' preoccupati per quanto sta accadendo in Serbia", ha dichiarato al Politico la commissaria all'Allargamento Marta Kos, citando "leggi che minano l'indipendenza della magistratura, repressione dei manifestanti e continue interferenze nei media indipendenti". Bruxelles sta valutando se il Paese rispetti ancora le condizioni per i "pagamenti nell'ambito degli strumenti finanziari dell'Ue". Secondo fonti europee, nelle ultime settimane e' cresciuta la pressione interna alla Commissione per congelare i fondi. Le riforme giudiziarie promosse dal presidente Aleksandar Vui sono state definite da Kos "un serio passo indietro" e hanno innescato proteste diffuse nel Paese. L'ambasciatore serbo presso l'Ue Danijel Apostolovi si e' detto tuttavia "fiducioso che non si arrivera' a questo punto" e ha assicurato che Belgrado "non rinuncia all'obiettivo della piena adesione all'Ue", sottolineando il dialogo in corso con Bruxelles. La Ue e' il principale sostenitore finanziario della Serbia: ha stanziato oltre 586 milioni di euro in sovvenzioni a fondo perduto tra il 2021 e il 2024 e ha reso disponibili fino a 1,5 miliardi aggiuntivi, subordinati all'attuazione di riforme. Nonostante cio', Belgrado mantiene da anni un equilibrio delicato nei rapporti internazionali, rafforzando i legami con la Russia mentre continua a beneficiare dei finanziamenti europei. Negli ultimi mesi, la pazienza dell'Ue nei confronti di Belgrado si e' assottigliata: un duro rapporto sul processo di adesione pubblicato lo scorso novembre ha segnalato arretramenti e la presenza di "una narrativa anti-Ue" ai "massimi livelli" della politica serba. "In quanto Paese candidato - ha concluso Kos - ci aspettiamo anche che la Serbia si schieri con noi in politica estera e allinei piu' strettamente le proprie posizioni alle nostre".

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