Ue: Urso, revisione Cbam successo italiano, scardinato il Green Deal

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - 'La revisione del Cbam rispecchia in gran parte le nostre indicazioni, sia per quanto riguarda la tutela dei prodotti a valle, come elettrodomestici e macchinari, che per la lotta ai fenomeni di aggiramento e di elusione. Lavoreremo nei prossimi mesi per affinare questa riforma - fondamentale per la competitivita' delle industrie energivore, a cominciare dalla siderurgia - e per allinearla con il sistema degli ETS, che va anch'esso rivisto'. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in riferimento alla proposta di revisione del Cbam annunciata dalla Commissione europea. 'In poche ore abbiamo scardinato l'ideologia del Green Deal, nel settore delle auto, con la rimozione del totem del 2035, e ora nelle industrie energivore, con la proposta di revisione del Cbam. E' l'Italia che ha tracciato la via delle riforme con i suoi non paper, segnando cosi' la nuova politica industriale europea. I prossimi mesi saranno decisivi per consolidare e allargare il fronte: per questo serve il concorso di tutti gli attori', ha aggiunto Urso.

'Avevamo ragione a non mollare, anche quando i piu' lo ritenevano impossibile. Ora ci sono le condizioni per aprire una vera stagione riformatrice, capace di coniugare sostenibilita' ambientale e sostenibilita' economica e sociale, preservando l'industria e il lavoro in Europa' ha concluso il ministro.

