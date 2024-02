Ue: Urso, per transizioni risorse non sufficienti, servono anche capitali privati

'Per transizione verde servono 620 mld annui' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - "Siamo consapevoli che gli stanziamenti europei, per quanto importanti e cospicui, non saranno sufficienti, per le transizioni verde e digitale occorrono capitali privati e questo pone in campo anche la politica nazionale capace di attrarre investimenti su questi capitoli". Cosi' il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso intervenendo in video collegamento alla conferenza 'Un'innovazione legata al territorio per la transizione verde e digitale dell'Ue' a cura di Regione Marche e Comitato europeo delle Regioni.

Il ministro Urso ha ricordato quindi che "per la transizione verde, si calcola che a livello europeo, servano 620 miliardi di euro annui di investimenti per centrare gli obiettivi fissati dal green deal, inoltre l'Unione europea intende destinare 578 miliardi di euro, circa un terzo del proprio bilancio, per azioni per il clima per il periodo 2021 - 2026.

Per cercare di attuare la seconda transizione, ha detto ancora Urso, quella digitale, serviranno investimenti per 125mld annui".

