Ue: Urso incontra ministro francese Papin e sottoscrive lettera su moda

'Misure contro e-commerce sleale e ultra fast fashion' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 dic - A margine del Consiglio Competitivita', il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a Bruxelles il ministro francese per le Pmi, il Commercio e l'Artigianato, Serge Papin, per un confronto sulla tutela dei settori piu' esposti alla concorrenza sleale dell'e-commerce extra-Ue e per definire iniziative comuni a livello europeo contro il fenomeno dell'ultra fast fashion. Nel corso dell'incontro bilaterale, Urso ha firmato la lettera congiunta alla Commissione, promossa dalla Francia, per chiedere all'Ue un intervento rapido e coordinato contro questi fenomeni, rafforzando controlli, responsabilita' delle piattaforme e tutela del mercato interno, anche attraverso un uso pieno degli strumenti esistenti - dal Digital Services Act al regolamento CPC - e promuovendo una collaborazione piu' stretta tra dogane e autorita' di vigilanza. 'Chiediamo alla Commissione regole chiare, applicate con rigore, per contrastare l'utilizzo sleale dell'e-commerce come nel caso dell'ultra fast fashion', ha affermato Urso.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 08-12-25 18:53:20 (0458) 5 NNNN