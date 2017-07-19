Ue: Urso, fronte comune con Francia e Germania per riforme sostegno imprese (RPT)

**Occorre visione inclusiva ed equilibrata su partner strategici** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 24 set - Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha ribadito che in Europa si dovrebbe 'far fronte comune' per realizzare le riforme a sostegno delle imprese e per questo ha avuto un incontro con i colleghi responsabili dell'industria francese e tedesca.

Urso, a margine della riunione del Consiglio Ue, **rispondendo alla domanda se sulla difesa del made in Europa l'Italia sia piu' vicina alla posizione tedesca che non a quella francese, ha detto che** 'bisogna partire dalla base industriale del 27 con una visione inclusiva ed equilibrata sia per quanto riguarda la garanzia delle filiere industriali e dell'approvvigionamento sia per quanto riguarda i partner strategici che dobbiamo comprendere nella nostra strategia di politica industriale'.

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(RADIOCOR) 24-09-26 13:39:03 (0380) 5 NNNN