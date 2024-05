Ue: Urso, dopo aumento dei dazi Usa su auto cinesi dovra' intervenire

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - Dopo la decisione degli Stati Uniti sui dazi sulle auto cinesi, anche l'Europa dovra' muoversi di conseguenza. Ne e' convinto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 'E' ovvio che chiunque possa vendere in Italia prodotti realizzati in altri continenti rispettando le regole quindi in piena trasparenza con i consumatori ma credo che stia cambiando la politica globale. Il fatto che l'amministrazione Biden abbia quadruplicato i dazi sulle auto elettriche cinesi portandoli al 102,5% significa che inevitabilmente anche l'Europa dovra' avviarsi su questa strada, altrimenti la sovrapproduzione asiatica che non potra' piu' essere andare sul mercato nordamericano si rivolgera' magari con dumping al mercato europeo e noi ovviamente non possiamo rimanere schiacciati tra Cina e Stati Uniti', ha affermato Urso, a margine di una serie di incontri a Palazzo Piacentini sul settore dei carburanti e dell'aerospazio. 'L'Europa deve passare da una politica meramente rivolta alla sollecitazione dei consumi a una politica che vede come prioritaria la produzione', ha aggiunto Urso.

