Ue: Urso domani a Bruxelles per alleanza ministeriale industrie energivore

Bilaterali con Polonia, Paesi Bassi, Francia e Cipro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - Domani si terra' a Bruxelles la quarta riunione dell'Alleanza Ministeriale per le Industrie ad Alta Intensita' Energetica presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: tra i temi sul tavolo dei 25 Paesi europei aderenti la competitivita' energetica, la decarbonizzazione e gli strumenti comuni di protezione commerciale nei settori piu' esposti quali chimica e siderurgia, oltre che la disponibilita' di rottami metallici e di misure contro la concorrenza sleale. A seguire, si legge in una nota, Urso interverra' al Consiglio Competitivita' dell'UE, che affrontera' dossier come la Relazione annuale sulla semplificazione normativa, il progresso dei negoziati sul Fondo Europeo per la Competitivita' (ECF) e il l punto dedicato alle industrie ad alta intensita' energetica, presentato dall'Italia insieme a Francia, Spagna e Polonia.

In agenda anche aggiornamenti rilevanti per la sicurezza delle catene del valore dei semiconduttori e la prima discussione sull'iniziativa REsourceEU per la resilienza europea nelle materie prime critiche.

Il ministro partecipera' inoltre alla sessione su investimenti in nuove tecnologie innovative, tra cui AI e tecnologie quantistiche. Previsti anche incontri bilaterali con gli omologhi Andrzej Domaski (Polonia), Vincent Karremans (Paesi Bassi), Serge Papin (Francia) e con la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Ue.

