Ue: Urso, con 1mld da Just transition Fund sviluppo sostenibile per Taranto

"Nei prossimi giorni in campo misure per polo siderurgico" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - 'Il miliardo di euro destinato all'Italia nell'ambito del Just Transition Fund rappresenta un importante tassello nel mosaico che il governo sta componendo per dotare Taranto di un polo di sviluppo che abbini la produzione siderurgica a interventi finalizzati alla sostenibilita''. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle ultime decisioni di Bruxelles sulla transizione climatica e la green economy. Secondo il Ministro gli ultimi provvedimenti insieme all'approvazione del Meccanismo di aggiustamento del carbone alla frontiera sono stati fortemente sostenuti dal governo italiano che 'consolidano un'architettura europea finalmente centrata sulla politica industriale'. 'Nei prossimi giorni - conclude Urso - anche grazie a questi due elementi e ad un continuo e proficuo dialogo con gli azionisti di Acciaierie d'Italia, metteremo in campo quelle misure necessarie a garantire la ripresa del polo siderurgico di Taranto'.

