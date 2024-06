Ue: Urso, commissario? Devo completare il mio lavoro, Paese ha altre personalita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto che non andra' a Bruxelles come commissario italiano, perche' deve completare il lavoro che ha iniziato. 'Io credo che il lavoro che stiamo facendo in Italia sia estremamente importante.

Finalmente abbiamo una politica industriale, abbiamo ripreso in mano le sorti del sistema produttivo italiano nella siderurgia, nelle auto, nell'elettrodomestico e' assolutamente fondamentale completare questo lavoro. Il paese ha altre personalita' che saranno sicuramente piu' adeguate del sottoscritto, io certo non posso mollare quello che faccio, non ho mai lasciato a meta' il lavoro e ora siamo ancora a meta' dell'opera', ha affermato Urso, a margine di una conferenza stampa a Vittorio Veneto. 'Ho bisogno di completare la legislatura, altri tre anni e mezzo, per dare al nostro paese finalmente una chiara politica industriale e produttiva che punti sulle imprese, che consenta alle imprese di creare sviluppo e occupazione come si stanno creando in questi mesi in Italia che e' il paese che cresce di piu' sia in Pil, sia in occupazione e col piu' basso tasso di inflazione tra i grandi paesi industriali europei, per la prima volta stiamo facendo meglio di Francia e Germania', ha aggiunto Urso.

