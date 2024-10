Ue: Urso, cambiare percorso del Green Deal per non distruggere industria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ott - 'Oggi occorre cambiare il percorso europeo del Green deal per renderlo sostenibile, per raggiungere davvero l'obiettivo della piena decarbonizzazione, rafforzando e non distruggendo la competitivita' del sistema industriale europeo'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione libro verde sulla politica industriale 'Made in Italy 2030' al Cnel. 'Noi vogliamo arrivare a una economia 'net zero', cioe' a zero emissioni, con una industria capace di reggere la sfida globale, altrimenti passeremo a una industria zero, che e' quello che dobbiamo scongiurare', ha aggiunto Urso.

