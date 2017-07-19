Ue: Urso, allineamento con Germania e Francia, interesse comune per rilancio industria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 27 gen - Urso ha indicato che il 2026 in Europa 'sara' l'anno delle grandi riforme'. L'accordo commerciale Ue-Mercosur e' 'molto importante e significativo' e deve entrare in vigore al piu' presto. Importante e' anche l'intesa Ue-India firmata oggi.

La direzione dell'Italia e' 'da una parte per tutelare l'industria, la produzione, il mercato interno, dalla concorrenza leale, dall'altra aprire nuovi mercati perche' sappiamo che l'Italia ha tutto da guadagnare'.

Sull'accordo Ue-India Urso ha detto in riferimento agli interessi specifici italiani che 'ora dobbiamo vedere i dettagli, ci sara' sicuramente qualcosa da migliorare, pero' per quanto riguarda alcuni prodotti italiani anche agricoli, come il vino e l'olio si aprono dei mercati importanti, poi c'e' il settore della meccanica, che e' la principale voce delle nostre esportazioni. La direzione (dell'intesa) e' quella giusta'.

Urso ha poi detto che nell'incontro domani con la responsabile della transizione verde Teresa Ribera, si parlera' dell'autorizzazione dell'ultimo prestito per l'ex Ilva di Taranto: 'Spero sia un incontro decisivo".

Con il commissario Sejourne' (industria) il ministro italiano parlera' anche della candidatura per ospitare il primo deposito europeo di materie prime critiche: 'Verosimilmente puo' essere nel nord Italia in prossimita' dei grandi paesi consumatori delle grandi imprese'. Tra l'altro c'e' anche l'attivita' di riciclo nel quale le imprese italiane hanno una leadership: Urso ha indicato che 'saranno offerte alcune soluzioni' possibili alla Commissione. Un deposito potrebbe, dunque, essere localizzato in Italia, un altro nell'entroterra di un grande porto del nord Europa. Il governo ha proposto Venezia come deposito centrale mentre altre aree portuali, compresa Genova, potrebbero essere coinvolte come parte del progetto.

