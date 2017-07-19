Ue: Urso, abbiamo chiesto che abbia sede a Palermo Osservatorio cavi sottomarini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 giu - 'Abbiamo chiesto che abbia sede a Palermo l'osservatorio della Commissione Europea per la sicurezza dei cavi sottomarini per il Mediterraneo, cioe' per il sud d'Europa, perche' a Palermo e in Sicilia approdano una parte significativa dei cavi sottomarini a fibre ottiche che trasportano dati e informazioni, la vera energia del futuro'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'assemblea Confindustria Catania. 'Ed e' per questo che vi annuncio che vi saranno anche data center qui in Sicilia che potranno al meglio conservare e lavorare le informazioni dati che servono alle nostre imprese', ha aggiunto Urso.

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