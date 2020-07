Ue: una prova di forza dell'Europa e adesso la Bce non sara' piu' sola - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - Viene messo in piedi un meccanismo che rientra pienamente nella tradizione delle soluzioni Ue: puo' essere apparentemente pesante, certosino, ma nello stesso tempo permettere conclusioni inaspettate. Naturalmente in un senso o nell'altro. In questo caso tuttavia e' evidente una cosa: sull'azione - o sulla non azione - per le riforme e per il rispetto delle raccomandazioni europee per rafforzare l'economia e la stabilita' sara' esercitata una pressione politica molto piu' intensa. Pressione politica che potra' facilmente combinarsi alla pressione sui mercati se il Paese in questione non dovesse rispettare gli impegni assunti, non fare le riforme annunciate o imboccare una strada considerata rischiosa per la stabilita' dell'intera area. Inoltre, e' altamente probabile che le divergenze emerse in questa occasione, con i 'frugali' contro tutti per una specie di resa dei conti (esplicitamente diretta contro la Commissione europea per la sua gestione del patto di stabilita'), riemergeranno nel momento in cui a un certo punto nel 2021 si dovra' decidere se tornare alle regole di bilancio per ora sospese per il Covid-19 e come riformarle perche' non piacciono piu' a nessuno spesso per opposti motivi. Intanto pero' il loro tentativo di imporre il veto come chiave di volta per le decisioni politiche, non e' andato in porto. Per l'Italia l'accordo Ue e' un'occasione importante dal punto di vista delle risorse mobilitate (mobilitabili) e dal punto di vista politico e del governo Conte. Nel quadro di Next Generation Fund in tutto si tratta di 209 miliardi. Ma sul piatto 'europeo' non c'e' solo questo. C'e' il pacchetto precedente gia' acquisito. I prestiti del Meccanismo europeo di stabilita' valgono potenzialmente 37 miliardi (se cioe' l'Italia li chiedesse); il programma di sostegno alla cassa integrazione vale 29 miliardi (l'Italia li ha gia' chiesti); i prestiti speciali anticrisi Bei per le imprese valgono 35 miliardi (se ci sono i progetti sono garantiti); infine oltre 7 miliardi di risorse residue del bilancio Ue 2014-2020 senza co-finanziamento. In tutto 108 miliardi. Sommati alla partita sdoganata questa mattina alle 5,31, si arriva a 317 miliardi (280 senza i prestiti Mes) di un'Europa che questa volta ha battuto un colpo. 81,4 miliardi sono sussidi a fondo perduto.

