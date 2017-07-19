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            Ue: Tusk, vertice Epc lanci messaggio che rapporti con Usa sono responsabilita' comune

            Il premier polacco: 'Non esiste alternativa' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mag - 'Il vertice Epc (Comunita' Politica Europea, ndr) di oggi a Yerevan dovrebbe inviare un segnale chiaro che i legami transatlantici e l'amicizia europea-americana sono una nostra responsabilita' comune. E che non c'e' alternativa a questo'. Lo scrive su X il premier polacco, Donald Tusk. 'Abbiamo bisogno l'uno dell'altro piu' che mai. I nostri alleati possono sempre contare sulla Polonia', ha aggiunto.

            Lab-.

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            (RADIOCOR) 03-05-26 16:50:15 (0309)EURO 5 NNNN

              


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