Ue: Tronchetti, Occidente non si spacchi, mantenere fase negoziale con Usa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - 'Siamo cresciuti in un mondo che non immaginava fosse possibile parlare di guerra come ne stiamo parlando oggi', ha detto Tronchetti, evidenziando che l'attuale conflitto in Medio Oriente 'e' troppo costoso'. Lo e' 'per gli Stati Uniti, per Trump' e anche 'per la Cina, che ha temi seri anche di crescita interna, di crescita dei consumi, ha necessita' di export'. In questo scenario, per l'Europa 'se non c'e' una governance adeguata, sedersi al tavolo con il presidente Trump, e' perdente perche' abbiamo processi decisionali lunghi e confusi'. Anche sul fronte della Difesa, 'e' inimmaginabile ad oggi una difesa europea che sia in grado, nei prossimi 15-20 anni, di essere all'altezza di Cina, Stati Uniti e Russia', sostiene Tronchetti Provera, aggiungendo che 'l'Europa non si potrebbe permettere di entrare in guerra senza gli Stati Uniti', che hanno 'un investimento spaventoso nella Difesa'. C'e' poi l'incognita della Russia: 'da soli non credo che ci sia una possibilita' di difendere i confini europei', cosi' come 'non si puo' sviluppare intelligenza artificiale in Europa senza un collegamento con i cloud americani'. Per quanto riguarda il tema dazi, un anno dopo gli annunci di Trump, 'li abbiamo assorbiti perche' le dichiarazioni iniziali sono atterrate in territorio generalmente sostenibile. Tutti siamo riusciti ad accelerare i processi di riorganizzazione e di riduzione costi'. In generale, 'nel mondo delle imprese c'e' soltanto da continuare a spingere sull'efficienza, accelerare sull'innovazione, sulle tecnologie, focalizzarsi sulla riduzione dei rischi. Per un'azienda globale come la nostra vuol dire produrre local for local, avere fornitori regionali, che siano negli Stati Uniti, in Cina o in Europa.

Poi ci sono le materie prime che sono il grande tema, soprattutto per l'Europa, con fonti che evidentemente non sono vicine alle nostre geografie. Questo resta un grande tema, su cui l'Europa sta rischiando molto'.

dim

(RADIOCOR) 20-05-26 14:51:49 (0482) 5 NNNN