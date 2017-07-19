Ue: Tajani, fondamentale impegnarci per l'adesione dei Balcani occidentali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - Il gruppo 'Amici dei Balcani occidentali' - si legge in una nota della Farnesina - include 7 Paesi membri dell'Ue (Italia, Austria, Croazia, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia) che cooperano per sostenere l'adesione dei 6 Paesi balcanici candidati o potenziali candidati all'Ue: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Per la prima volta e' stata inoltre invitata l'Ungheria, 'in virtu' del suo impegno a sostegno dell'integrazione dei Balcani occidentali'. A due mesi dalla precedente riunione ministeriale, svoltasi a Bratislava, l'incontro di Roma 'punta a dare nuovo impulso al processo di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali e a rafforzare il contributo della regione all'autonomia strategica europea'.

Al centro del confronto vi saranno, in particolare, la sicurezza alimentare, la resilienza delle catene di approvvigionamento e il potenziamento della connettivita'.

Prenderanno parte ai lavori prenderanno anche il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina, il coordinatore europeo del Corridoio dei trasporti Balcani occidentali-Mediterraneo orientale, Marian-Jean Marinescu, e il segretario generale dell'Ince, Franco Dal Mas.

com-vec

(RADIOCOR) 10-07-26 11:29:44 (0241) 5 NNNN