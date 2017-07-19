Ue: Tajani, e' in mezzo al guado percio' non riesce ad essere incisiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - 'L'Europa e' in mezzo al guado, per questo non riesce ad essere incisiva come dorrebbe'. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al convegno 'Competitivita' e nuove sfide globali'. 'Oggi l'Europa esiste a meta': esiste un mercato interno ma deve essere completato.

Deve essere completata la parte economica con il mercato unico dell'energia, una armonizzazione fiscale, una unione fiscale e bancaria', ha aggiunto sottolineando che 'manca una vera politica industriale che e' piu' una scelta politica perche' si pensava che tutto dipendesse dal cambiamento climatico. Nei fatti il green deal si e' dimostrato fallimentare'. Il ministro e' tornato sulla questione dei dazi spiegando che 'se non c fosse stata l'Italia la partita sarebbe stata piu' complicata; le cose non sarebbero andate cosi''. Per quanto riguarda i rapporti Usa-Europa, Tajani e' convinto che 'siamo due facce con la stessa medaglia. Il nostro rapporto con gli Usa e' strutturale, non e' con Trump o Biden. Siamo due grandi realta' democratiche che sono alternative alle autocrazie'.

