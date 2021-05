Ue: Sure, nuova tranche da 14,1 mld a 12 Stati, all'Italia 751 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 25 mag - I prestiti SURE aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell'occupazione a seguito della pandemia di coronavirus.

Nello specifico, li aiuteranno a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di coronavirus.

Con questa erogazione nell'ambito di SURE la Ue ha messo a disposizione quasi 90 miliardi sotto forma di prestiti back-to-back. Tutti gli Stati membri che hanno chiesto di beneficiare del regime hanno ricevuto una parte o la totalita' dell'importo richiesto. Complessivamente 19 Stati riceveranno un sostegno finanziario totale pari a 94,3 miliardi di euro nell'ambito di SURE, previa approvazione del Consiglio dell'Unione europea sulla base di una proposta della Commissione. I Paesi possono ancora presentare richieste di sostegno: SURE sara' disponibile sino alla fine del 2022 con una dotazione complessiva fino a 100 miliardi.

La settima emissione di bond sociali era stata effettuata il 18 maggio. Comprendeva due tranche di obbligazioni sociali per un valore totale di 14,137 miliardi d, suddivise su due scadenze distinte, una da 8,137 miliardi con scadenza a luglio 2029 e una da 6 miliardi con scadenza a gennaio 2047.

Le richieste di sottoscrizione hanno superato l'offerta di oltre 6 volte.

Aps

(RADIOCOR) 25-05-21 17:56:41 (0544) 5 NNNN