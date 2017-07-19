Ue: Sejourne', Industrial Act fondamentale in agenda Commissione per competitivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - 'Sono grato all'Italia, la seconda potenza industriale europea, per il suo impegno a sostenere e accelerare l'agenda di riforme della Commissione europea per rafforzare la nostra competitivita'. L'Industrial Accelerator Act rappresenta una tappa fondamentale di questa dinamica e andra' a beneficio dell'economia italiana, della sua solida base manifatturiera e, in particolare, delle migliaia di Pmi presenti in tutto il Paese'. Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario per la prosperita' e la strategia industriale, Stephane Sejourne', in occasione dell'incontro al Mimit con il ministro Adolfo Urso e i rappresentanti dell'industria italiana. 'La nostra proposta "Made in Europe" e' la miglior alleata del "Made in Italy".

Siamo d'accordo con il ministro Urso nel proseguire i nostri sforzi per accelerare sul 28esimo regime, sull'integrazione del mercato unico e sulla riforma degli appalti pubblici di prossima presentazione', ha concluso il commissario.

Fla-Liv.

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