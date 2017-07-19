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            Ue: Sejourne', ha sempre dato flessibilita' in caso di crisi sistemiche e durature

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - 'La Commissione non lascia che la propria industria sprofondi, che i consumatori non siano tutelati da queste crisi sistemiche'.

            Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario per la prosperita' e la strategia industriale, Stephane Sejourne', in audizione alla Camera. 'Il messaggio di fondo e' un messaggio positivo che posso trasmettere qui e che ho potuto trasmettere alla stampa italiana e' che la Commissione non lascera' sprofondare le proprie imprese, la propria industria, non fara' sprofondare l'Italia in merito al margine di flessibilita' che si puo' dare in caso di sistematicizzazione della crisi. E l'abbiamo sempre dimostrato: ormai da diversi anni lo facciamo', ha aggiunto Sejourne', ricordando che 'la flessibilita' e' stata data' quando 'si trattava di crisi sistemiche, crisi durature'.

            Fla-.

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