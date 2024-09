Ue: Schlein, voto per Fitto? Prima valuteremo portafoglio e deleghe

'Ma gia' chiesto a governo Meloni chi seguira' suoi dossier' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 07 set - 'Dobbiamo valutare innanzitutto quale sara' il portafoglio e le deleghe, poi ci saranno tutti i procedimenti di audizione in Parlamento'. Cosi' la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del Forum Ambrosetti, a chi gli chiedeva se i Dem a Bruxelles voteranno per Raffaele Fitto come eventuale commissario europeo della nuova squadra di Ursula von der Leyen. 'Noi - spiega la leader del Pd - stiamo ancora aspettando di capire quale sara' il portafoglio. Abbiamo gia' chiesto al governo, intanto, di chiarire chi seguira' e come i dossier del ministro Fitto, perche' sono rilevantissimi per l'Italia: attuazione del Pnrr, fondi di coesione, programmazione e quindi non ci possiamo permettere rallentamenti su questi aspetti'.

