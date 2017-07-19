Ue: Schlein, superare unanimita' con Difesa e investimenti comuni

'Altrimenti rimaniamo indietro' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - 'Superare l'unanimita' e' fondamentale in Europa perche' altrimenti rimaniamo indietro. Se non si possono cambiare i Trattati, almeno si vada avanti con le cooperazioni rafforzate con i Paesi che sono gia' pronti a partire. E accanto a questo, Difesa comune, a cui il governo si dichiara contrario, e anche investimenti comuni europei. Questa e' la strada per non rimanere schiacciati'. Cosi' la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite del Festival dell'Economia. L'Europa 'quando vuole si sa svegliare, il problema e' chi la tiene a freno'.

Per questo, 'me la prendo con il governo di Giorgia Meloni che per ragioni ideologiche non si batte per superare l'unanimita', per fare una difesa comune e anche per gli investimenti comuni europei'. Adesso, chiosa la leader del Nazareno, 'Orban ha perso' e quindi 'non ci sono piu' scuse'.

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