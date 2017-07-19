Ue: Salvini, sospendere Patto Stabilita' e no a un nuovo lockdown

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - "Lo chiede la Lega e il governo italiano, se non arrivera' risposta positiva provvederemo da soli: sospendere le regole fuori dal mondo del patto di stabilita' che stanno bloccando la nostra economia". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo dal palco del raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano. "In un momento eccezionale occorre fare scelte coraggiose: usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani in difficolta'", ha aggiunto. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi affrontato il tema della crisi energetica: "Bruxelles propone di affrontare la crisi energetica con un nuovo lockdown. No, abbiamo gia' dato. Non abbiamo nessuna intenzione di chiudere scuole e fabbriche e di lasciare a casa lavoratrici e lavoratori.

Vogliamo vivere, studiare e lavorare", ha detto ancora Salvini.

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(RADIOCOR) 18-04-26 17:24:18 (0430) 5 NNNN