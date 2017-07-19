Ue: Salvini, il green deal e' una caz...ta, va cancellato

'Non serve ne' approccio morbido ne' progressivo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - 'Sull'Ets 2 (il sistema di imposizione che penalizza le emissioni e che dal 2027 dovrebbe essere applicato all'autotrasporto, ndr) in Europa stanno valutando, forse, un approccio piu' morbido e progressivo: il green deal e' una cazzata; non ci vuole ne' un approccio morbido ne' un approccio progressivo. Va cancellato. Va azzerato'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo al Forum di Conftrasporto Confcommercio. 'Il 4 dicembre - ha riferito il ministro - abbiamo un Consiglio europeo Trasporti a Bruxelles: se mi propongono un approccio morbido e progressivo saro' maleducato e volgare'. 'Leggere quello che scrive la von der Leyen in queste ore - ha detto Salvini in riferimento alle riflessioni sui target per l'auto elettrica - suscita in me due reazioni: da una parte una micro soddisfazione, perche' 'meglio tardi che mai'; ma, dall'altra, un'enorme rabbia, perche' sono anni che a volte da solo, a Bruxelles, come partito, denunciavamo la follia e il suicidio, perche' le emissioni dell'Europa sono il 6% del totale mondo; e noi ci siamo massacrati, ci siamo castrati. E adesso, la baronessa von der Leyen dice che forse abbiamo aiutato i cinesi: o e' incompetenza, o e' malafede. Entrambe non ce le possiamo permettere alla guida dell'Unione europea'.

