Ue: Salvini, crisi non colpa dazi di Trump ma di divieti e tasse di Bruxelles

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 'Se gli agricoltori stanno soffrendo la colpa non e' dei dazi di Trump che ancora non ci sono ma dei divieti e delle tasse imposte da Bruxelles. Se gli operai del settore dell'automobile sono in crisi e' per il suicidio economico di Bruxelles con l'assurdo divieto per le auto a benzina e diesel dal 2035'. Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini durante l'incontro dei patrioti europei a Madrid.

'Trump - ha proseguito Salvini - ha ridato voce a milioni di persone, ha lanciato il cambiamento: meno tasse e burocrazia, questi devono essere i capisaldi della nostra politica in Europa. Gli stati legittimano l'Unione europea e non viceversa'.

