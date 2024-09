Ue: Salvini, cambiare rotta su green deal per salvare industria e automotive

'La CO2 e' al record nonostante sacrifici imprese' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 19 set - 'Rivedere il Green deal e rimettere buon senso e concretezza davanti all'ideologia significa salvare il futuro dei nostri figli, salvare l'industria, nautica e automotive'. Cosi' il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando dal palco del Salone nautico a Genova. A Bruxelles si possono 'fare tutti i divieti e i regolamenti che si vogliono, ma si emette un po' di meno a Genova ed emetti molto di piu' a Pechino, dove bruciano carbone come mai nella storia per dare a noi qualche batteria elettrica. Questo non e' green, e' black: questo e' un suicidio e noi dobbiamo fare di tutto per cambiare la rotta'. Per il leader della Lega, e' 'sacrosanto ridurre le emissioni' ma 'con tutti i sacrifici che stiamo chiedendo agli imprenditori, immaginiamo che le emissioni di CO2 nell'aria siano scese, invece nel 2023 si e' registrato massimo storico di sempre'. E questo perche' 'non esiste solo l'Europa, il CO2 non rispetta i confini: l'Europa e' scesa, ma l'India e la Cina sono aumentate'. La tutela ambientale, conclude, 'non puo' prevedere che l'Italia e l'Europa siano un deserto e una colonia per prodotti da altre parti del mondo. Qui ci sono 14 milioni di posti di lavoro in ballo nell'Unione europea'.

