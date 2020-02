Ue: Rossi (Toscana), Green Deal non sottragga risorse a Regioni -2

Anche su questioni europee va raccolto giudizio cittadini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 06 feb - Il problema, dice Rossi, e' che gli Stati 'non mi sembrano abbiano slancio per trasferire altre risorse all'Europa. Quanto alle risorse proprie della Ue se ne parla da anni come una tassa sulle emissioni di Co2, sulle transazioni finanziarie o sui gruppi digitali'. Tutte imposte su cui siamo solo all'inizio di una discussione o sulle quali si negozia da anni senza risultati. Le Regioni, prosegue il presidente della Regione Toscana, rischiano di 'restare schiacciate' nel corso del negoziato tra i governi sul bilancio dell'Unione mentre invece 'sono istituzioni importantissime perche' legano l'Europa ai territori, per l'efficacia dei programmi. Le Regioni hanno bocciato la proposta finlandese, di fissare il tetto del bilancio all'1,07% del reddito lordo, rispetto all'1,11% proposto dalla Commissione Von Der Leyen e all'1,3% chiesto dal Parlamento europeo. In linea generale gia' si lavora su un bilancio che prevede tagli consistenti alla politica di coesione

Rossi ha partecipato a una conferenza della Commissione europea sulla buona 'governance' nella politica di coesione. 'Il rapporto della Ue con i cittadini e' sempre piu' decisivo e le coinvolge pienamente le Regioni: occorrono iniziative piu' forti nella comunicazione perche' si sappia nei territori che cosa concretamente fa l'Europa e di cose ne fa tantissime anche se accade che poi a livello nazionale o locale non lo si dica'. Ma occorre anche altro: da un lato la Ue dovrebbe proporre anche dei 'modelli premiali per esaltare l'efficacia di pratiche di comunicazione con i cittadini del ruolo che la Ue ha per lo sviluppo dei territori; dall'altro lato vanno trovate forme che garantiscano la partecipazione dei cittadini'. In Toscana,, dice Rossi, 'abbiamo sperimentato il dibattito pubblico sul modello francese e funziona: ci si spiega, si raccolgono pareri e i formazioni fondamentali per governare. Poi abbiamo costituito gruppi di cittadini il cui nome e' stato estratto a sorte, una sorta di giuria per decidere su una questione particolare; nella sanita' c'e' una iniziativa che mi risulta essere unica: stiamo chiedendo un giudizio ai cittadini che vengono ricoverati nei nostri ospedali, giudizio che trasmettiamo agli operatori'. L'idea del presidente della Toscana e' che 'anche sulle politiche europee si chieda il giudizio dei beneficiari per trarne qualche utile elemento di considerazione'.

Aps

(RADIOCOR) 06-02-20 17:02:55 (0568) 5 NNNN