Ue: risoluzione maggioranza, lavorare per attenuazione tensioni commerciali

Sostenere impegno per riforma dell'Omc (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - "Sostenere la Ue nei suoi sforzi per preservare un ordine internazionale basato sulle regole chiare e trasparenti e per un'attenuazione delle tensioni commerciali internazionali, che hanno un impatto negativo sui cittadini europei e sull'economia mondiale". Cosi' la risoluzione di maggioranza che sara' votata dal Parlamento in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre. Nella risoluzione si chiede di "sostenere in particolare l'impegno della Commissione per la riforma dell'Omc e in particolare per ripristinare la funzione d'appello del meccanismo di risoluzione delle controversie in seno all'Organizzazione, preservandone l'attuale assetto fondato su due gradi di giudizio".

