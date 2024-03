Ue: risoluzione maggioranza, evitare pericolose escalation in MO e Mar Rosso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - "Lavorare con tutti gli attori regionali e internazionali per evitare pericolose escalation nell'area, a partire da quella del Mar Rosso, rotta centrale dei traffici commerciali internazionali, per la quale e' stata approvata la missione europea Aspides a comando italiano e di carattere difensivo, finalizzata ad assicurare la sicurezza marittima e la liberta' di navigazione anche nella piu' ampia area europea e indo-pacifica". E' uno dei 19 impegni della risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'Aula del Senato sul prossimo Consiglio europeo. Gli impegni ribadiscono la posizione del Governo espressa dalla premier sui diversi dossier che saranno all'attenzione del summit di Bruxelles. Tra gli impegni c'e' quello, sui temi migratori, di "ribadire, la centralita' dello sviluppo di Accordi di partenariato omnicomprensivo con Paesi terzi di origine e transito, in un'ottica non predatoria ma di sviluppo e collaborazione reciproca di cui il Piano Mattei costituisce una leva di realizzazione fondamentale, incoraggiando le iniziative, anche in forma di partenariato pubblico-privato, mirate allo sviluppo sostenibile e alla formazione professionale nei Paesi africani. Infine, oltre ai temi di politica estera, anche la Pac (Politica agricola comune) che dovra' essere "all'altezza delle sfide che l'attendono, a partire dal possibile ingresso di nuovi Stati membri" in considerazione del fatto che l'agricoltura "rappresenta una risorsa strategica per il nostro Paese".

