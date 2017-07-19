Ue: Regina, importante rassicurazione su rimozione ostacoli a mercato unico energia

'Potenziale revisione patto di stabilita' se necessario' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - 'E' importante la rassicurazione sulla rimozione degli ostacoli per favorire un mercato unico dell'energia e l'ipotesi che qualora i mercati dovessero girare di nuovo al negativo e la situazione dovesse aggravarsi, o perche' la tregua non tiene o perche' abbiamo difficolta' di approvvigionamento, una potenziale revisione del patto di stabilita' potrebbe essere la soluzione per quei Paesi che ne hanno bisogno'. Cosi' Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'energia e la transizione energetica, al termine dell'incontro al Mimit tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperita' e la Strategia industriale Stephane Sejourne'.

'Ci sono due aspetti che abbiamo rimarcato col vicepresidente innanzitutto quello della revisione e della potenziale sospensione dell'Ets e su questo il vicepresidente ha dato una rassicurazione importante, che non si rivedano i benchmark prima di una generale e complessiva revisione dell'Ets', ha proseguito. 'Noi siamo favorevoli allo sviluppo del progetto degli Smr, riteniamo che debba farsi un passo avanti non solamente nel finanziamento della ricerca, ma accelerare il processo perche' fara' parte dei mix produttivi di molti paesi, a cominciare anche dalla Francia che puo' arricchire il suo nucleare', ha detto. 'Abbiamo salutato oggi con grande favore la tregua e gli effetti sulla Borsa', ha concluso Regina.

Liv-Fla.

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