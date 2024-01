Ue: raccoglie 8 mld con doppia emissione bond, domanda eccedente di 27 e 20 volte

Titolo 7 anni rendimento 2,781%; a 30 anni 3,368% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 24 gen - La Commissione europea ha emesso EU-Bond per 8 mld di euro nella prima transazione sindacata dell'anno. La doppia transazione e' stata per 3 mld attraverso un bond a 7 anni scadenza 4 dicembre 2030 e 5 mld con un bond a 30 anni scadenza 5 marzo 2053. La domanda e' stata per 81 mld sul bond a 7 anni e 99 mld per il bond a 30 anni equivalente a un valore di sottoscrizione eccedente rispettivamente di 27 e 20 volte l'ammontare offerto. Il bond a 7 anni prevede un coupon di 3,125%, rendimento di riofferta 2,781% equivalente a un prezzo di 102,112. Lo spread mid-swaps e' di 11 pb equivalenti a 53,6 pb sul Bund scadenza 15 novembre 2030 e 16,4 pb sull'Oat scadenza 25 novembre 2030. Per il bond a 30 anni, coupon 3%, rendimento di riofferta 3,368% equivalente a un prezzo di 93,235; spread a mid-swap 85 pb equivalenti a 85 pb sul Bund scadenza 15 agosto 2053 e 8,9 pb sull'Oat 25 maggio 2053. Gestori delle transazioni Bank of America, Credit Agricole CIB, Citigroup Global Markets Europe, DZ Bank e NatWest Markets.

