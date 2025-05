Ue: Prodi, Europa bloccata dal diritto di veto, cosi' leadership globale impossibile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - L'analisi di Prodi sulla debolezza politica dell'Unione europea non costituisce una novita', e' l'enfasi sulla necessita' di non perdere tempo che colpisce. 'In Europa non c'e' nessuno che comanda adesso, vent'anni fa il pendolo delle decisioni era piu' spostato verso la Commissione e adesso verso il Consiglio europeo, ma li' vige l'unanimita' e sappiamo come nemmeno nelle assemblee di condominio si lavora con il diritto di veto'. Il problema della decisione europea non e' formale, ma sostanziale. Con le guerre in corso, la necessita' di procedere celermente verso un sistema di difesa e sicurezza comune con gli Usa che si vogliono sganciare da tale responsabilita' nel continente, in pieno scontro commerciale voluto da Trump, non c'e' tempo per traccheggiare. Prodi rileva che 'Trump sta distruggendo le basi del patrimonio americano, le basi della fiducia sulla prevedibilita' delle sue politiche, dunque sulla sua stessa credibilita' e qui si apre un 'buco'', un vuoto politico di dimensioni globali che 'l'Europa non riesce a riempire'.

Le politiche di Trump appaiono adesso un punto di non ritorno: Prodi ritiene che l'incertezza sul futuro e' totale, ma sembra ritenere che in fondo che sara' costretto a delle marce indietro. Se non si raggiunge la pace in Ucraina avra' un problema di credibilita' come presidente negli Stati Uniti. Produ invita a tenere presente che Trump 'riflette il cambiamento della societa' americana: non conta piu' la sintesi clintoniana 'e' l'economia, stupido' bensi' si gioca tutto sull'identita''. Di qui le politiche sull'immigrazione, l'attacco alle universita', la strumentalizzazione della religione per ragioni politiche, 'per me impressionante e dire che per distinguere tra reato e peccato l'Europa ci ha messo secoli: questo e' un ritorno indietro, e' una deviazione dalla democrazia'.

In fondo si puo' ben dire che Trump 'e' uno dei politici piu' coerenti con la campagna elettorale, anzi l'ha persino superata'. Per l'Europa sottoposta ai colpi di maglio sul commercio puo' anche essere - paradossalmente - il tempo di nuove possibilita'. Prodi parla innanzitutto dell'aspetto economico: 'Vent'anni fa 150 paesi del mondo commerciavano prevalentemente con gli Stati Uniti e 50 con la Cina; attualmente e' l'opposto'. Ogni anno 300 miliardi di euro di risparmio europeo vanno negli Stati Uniti per gli alti e sicuri rendimenti: 'Colpi come quelli su dazi e tutto il resto possono cambiare molte cose' dato che Trump sta mettendo a rischio, appunto, la credibilita' della prima potenza mondiale. 'Non c'e' piu' fiducia nell'America'.

Ancora l'economia: 'Trump sta minando la fiducia nel dollaro e se non cogliamo l'occasione per l'euro', per il suo rilancio come valuta globale, il ruolo del dollaro 'tornera' forte perche' come accade in politica quando non ci sono alternative, chi ha in mano le carte vince'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

