Ue: premio Carlo Magno a Draghi in "apprezzamento opera eccezionale al servizio Unione" -2

'Whatever it takes!', coraggio e disponibilita' ai rischi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - "Circa un decennio e mezzo fa - si legge ancora nella motivazione - l'Unione Europea si trovava gia' ad affrontare una situazione simile, e Mario Draghi si e' assunto la responsabilita'! 'Whatever it takes!' Queste tre parole non rappresentano solo il salvataggio dell'euro, ma anche un atteggiamento di coraggio e disponibilita' a correre dei rischi per le convinzioni europee. E anche oggi Draghi e' una delle figure di primo piano che indicano nuovamente la strada all'Unione verso una maggiore competitivita', piu' solidarieta', piu' Europa".

