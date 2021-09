Ue: Ppe, calma e gesso su riforma patto stabilita', su ruolo Europa confronto solo da maggio -3

Il contrasto Ppe-Pse sulla presidenza del Parlamento europeo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - A ottobre la Commissione europea lancera' la consultazione per la riforma del patto di stabilita' ed entro l'anno/inizio 2022 e' attesa una proposta. In ogni caso per tutto il 2022 le regole di bilancio restano sospese. Non e' detto neppure che si trovi un accordo entro fine 2022 tanto che gia' qualcuno ricorda che, se cosi' dovesse essere, le regole attuali permettono margini di flessibilita'. Disegnare scenari e ipotesi rischia di essere oltremodo fuorviante.

Nella 'tre giorni' di confronto dei vertici del gruppo Ppe all'Europarlamento al Westin Hotel in via Veneto si parlera' sia del cambio alla presidenza del partito e del 'patto' con il Pse (Socialisti&Democratici) per smezzare il mandato della presidenza del Parlamento, ma soltanto nei 'corridoi'.

Quest'ultima questione rischia di aprire forti polemiche tra i due gruppi politici. All'inizio della legislatura Ppe e Pse confermarono l'accordo a due per dividersi i 5 anni: prima parte al Pse (poi divento' presidente David Sassoli), seconda al Ppe. Candidato era Weber, che non era riuscito a diventare presidente della Commissione europea. Ora ci siamo: Sassoli accarezza l'ipotesi proseguire alla scadenza della legislatura, il Ppe vuole il rispetto del patto. 'Il Parlamento ha bisogno di una leadership forte, abbiamo concordato con gli altri gruppi che il Ppe avrebbe potuto nominare il presidente del Parlamento europeo per i prossimi 2 anni e mezzo, cerchiamo candidati forti, abbiamo candidati forti e chiediamo agli altri partiti di rispettare gli impegni presi", ha indicato oggi Weber.

Dal punto di vista del principio non fa una grinza. Il Pse, pero', contrappone un argomento che ha un certo peso: l'accordo per nominare alla presidenza dell'Eurogruppo la ministra spagnola Nadia Calvino non ando' a buon fine perche' nel segreto dei voti i ministri finanziari le preferirono Pascal Donohoe (Fine Gael, aderente al Ppe). Difficile al momento fare previsioni.

