Ue: poteri diretti di vigilanza a Esma leva per integrare mercati capitali - FOCUS

Controparti, depositari e sedi negoziazione significativi, prestatori criptoasset (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 4 dic - Si tratta della sfida dello spostamento al 'centro' - cioe' a un organismo di vigilanza unificata a livello europeo - di una parte significativa della supervisione nei mercati dei capitali, sulla scia di quanto avvenuto per l'unione bancaria. Un passo che si vuole 'pragmatico' e non punitivo della competenza nazionale su tale materia. E' il senso delle proposte della Commissione europea per dare un impulso non solo dal 'basso' (cosa che finora non ha fatto decollare l'unione del mercato dei capitali) ma anche dall''alto' per realizzare l'unione di mercati dei capitali, obiettivo ribattezzato 'unione del risparmio e degli investimenti'. La novita' riguarda i 'nodi' rilevanti del sistema finanziario.

Bruxelles propone che l'Esma, l'autorita' europea degli strumenti finanziari, assuma la vigilanza diretta sulle infrastrutture dei mercati finanziari e sui fornitori di servizi le cui attivita' sono considerate significative per l'economia o la stabilita' finanziaria europee. Cio' comprende le controparti centrali significative (Ccp), i depositari centrali significativi di titoli (Csd), le sedi di negoziazione significative, i gestori del mercato paneuropeo (e le sedi di negoziazione gestite da questi ultimi. Inoltre tutti i prestatori di servizi per le cripto-attivita' saranno autorizzati e controllati direttamente dall'Esma rispecchiando la natura transfrontaliera di tali attivita'. L'intelaiatura proposta da Bruxelles non annulla il ruolo delle autorita' nazionali, che continueranno a svolgere 'un ruolo cruciale', e' stato indicato oggi, nel quadro di comando dell'Esma dato che resteranno membri del consiglio delle autorita' di vigilanza. Quest'ultimo continuera' a definire orientamenti generali, a decidere sulle questioni regolamentari, avra' il diritto di opporsi alle principali decisioni di vigilanza del comitato esecutivo. Comitato che, al posto dell'attuale cda, sara' composto da cinque membri indipendenti a tempo pieno e dal presidente nominati mediante una procedura che coinvolgera' la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo. Sara' il responsabile delle decisioni di vigilanza e i suoi membri saranno membri del consiglio delle autorita' di vigilanza. Quasi lo schema Bce. La Commissione conclude che 'le autorita' nazionali competenti rimarranno parte integrante del processo decisionale dell'Esma'. Si ritiene tuttavia che sul bilanciamento dei poteri tra il livello centralizzato e il livello nazionale se ne vedranno delle belle nella fase di negoziato legislativo (Consiglio-Parlamento), essendo in gioco il peso della sovranita' nazionale di ogni Paese. L'esito nei dettagli non e' scontato perche' i timori di una perdita di sovranita' e di possibilita' di aggiramento regolatorio da un lato e perdita di attrattivita' della propria piazza finanziaria (i casi Lussemburgo e Irlanda) non sono tutti fugati. Non e' un caso, comunque, che la Commissione ribadisca quasi ossessivamente che l'approccio scelto e' all'insegna del massimo pragmatismo, che la centralizzazione di poteri non e' un fine in se', che riguarda i 'nodi' sistemici dei mercati finanziari e che l'obiettivo 'non e' concentrare l'attivita' finanziaria in alcuni grandi poli, ma di collegare tutti i mercati nazionali in modo che i risparmi e gli investimenti possano fluire piu' liberamente in tutta l'Unione'. L'obiettivo interno di avere una leva finanziaria autonoma per finanziare progetti di rilancio della crescita e della posizione competitiva Ue si intreccia all'obiettivo di evitare da un lato la 'fuga' del risparmio e degli investimenti europei altrove (Usa innanzitutto), dall'altro lato di fare delle piazze finanziarie europee un polo attrattivo anche per i capitali non Ue. Lo spostamento di funzioni di vigilanza all'autorita' europea per i 'nodi' sistemici dei mercati finanziari crea di fatto le condizioni per una dinamica nuova concentrazioni, aggregazioni nei mercati borsistici. Si vedra'. Nel dettaglio la Commissione propone di trasferire la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' dalle autorita' nazionali competenti all'Esma, che diventera' responsabile dell'autorizzazione, della vigilanza continua e dell'applicazione del regolamento Ue per i servizi per la vendita al dettaglio. Le entita' gia' regolamentate, come le imprese di investimento autorizzate a fornire servizi per le cripto-attivita' senza essere tenute a ottenere un'autorizzazione specifica, continuerebbero a essere soggette alla vigilanza delle autorita' competenti che hanno concesso loro l'autorizzazione. Pero', se la prestazione di servizi per le cripto-attivita' diventa la loro attivita' principale di tali soggetti, la vigilanza per tutte le loro attivita' sara' trasferita all'Esma, eccetto per le banche dato che sono gia' soggette a un regime di vigilanza e a una serie di norme altamente armonizzate. Cosi' come sara' dell'autorita' Ue la responsabilita' della vigilanza del mercato e dell'applicazione delle disposizioni per individuare, indagare e sanzionare gli abusi.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

