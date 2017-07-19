Ue: Pichetto, importante ci sia nucleare in misure con deroghe a Patto Stabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 ago - E' 'importante il fatto che la Commissione europea abbia esplicitamente incluso gli investimenti sul nucleare tra quelli che possono rientrare nell'ambito delle misure finanziabili' con le deroghe al Patto di Stabilita'. Cosi' il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando le indicazioni operative pubblicate dalla Commissione Ue. 'E' un riconoscimento significativo della rilevanza che il nucleare puo' avere nel rafforzamento della sicurezza e della resilienza del sistema energetico europeo e nel percorso di transizione energetica. L'Italia sta lavorando per cogliere, con concretezza e responsabilita', tutte le opportunita' che questo nuovo quadro europeo puo' offrire', ha aggiunto il ministro, sottolineando che 'sono gia' state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilita' delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, cosi' da poter valutare pienamente le opportunita' offerte dalla nuova clausola per l'energia'.

Fla-.

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