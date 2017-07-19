Ue: piano Bruxelles per sostegno agricoltori colpiti da alti costi fertilizzanti

Proporra' rafforzare riserva agricola nel bilancio europeo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 19 mag - La Commissione europea fornira' un sostegno 'eccezionale mirato' agli agricoltori che affrontano costi elevati per i fertilizzanti, attraverso gli strumenti esistenti nell'ambito della politica agricola e proporra' di usare il bilancio Ue per rafforzare in modo sostanziale la riserva agricola (attualmente di 450 mln l'anno). Questo pacchetto finanziario sara' presentato prima dell'estate per fornire un immediato sollievo di liquidita' agli agricoltori in vista del prossimo ciclo produttivo e contribuira' a sostenere la produzione agricola. E' uno dei punti qualificanti del piano presentato a Strasburgo a margine della sessione plenaria del Parlamento. Bruxelles presentera' un pacchetto legislativo che consentira' agli Stati membri di utilizzare appieno il sostegno disponibile nell'ambito dei loro attuali piani strategici della politica agricola comune. Cio' includera' un nuovo sistema di liquidita' per agevolare il flusso di cassa, una maggiore flessibilita' per i pagamenti anticipati e incentivi piu' forti per pratiche agricole piu' efficienti che riducano e ottimizzino l'uso di fertilizzanti, promuovano i fertilizzanti di origine biologica e investano nella resilienza delle aziende agricole laddove necessario.

Aps.

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