Ue: Phelps, nelle crisi governi agiscano su spesa e tasse, non basta taglio tassi

Nonostante prospettiva deficit per tempo imprecisato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - Quando c'e' una minaccia che potrebbe portare una perdita di occupazione e del livello dei redditi "i governi dovrebbero aumentare la spesa pubblica e tagliare le tasse nonostante la prospettiva di creare deficit fiscale per un certo periodo di tempo, di durata imprecisata. Sono d'accordo sul fatto che una politica di denaro facile non e' sufficiente". E' quanto sottolineato dal premio Nobel dell'Economia, Edmund Phelps, nella sua lectio al Festival dell'Economia dal titolo 'Jean-Paul and I: Collaborations and some differences 1984-2022' in cui ha discusso i punti di contatto e le divergenze tra la sua teorica economica e quella dell'economista francese Jean-Paul Fitoussi, scomparso nel 2022. La posizione di Phelps e' espressa nell'ambito della controversia sull'austerita' fiscale (esplosa negli anni della crisi del debito sovrano in Europa) che e' stata al centro del dibattito tra gli economisti ai tempi della proposta dell'ex ministro delle Finanze greco Yannis Varoufakis di usare ampi deficit fiscali per stimolare i consumi e finanziare un aumento della spesa pubblica.

Phelps ha ricordato che, a quel tempo, la sua obiezione a Varoufakis era legata al timore che l'aumento del debito pubblico avrebbe originato favorito un incremento dei consumi da parte delle persone a scapito del risparmio con un conseguente deterioramento del livello di welfare. Un fattore chiave delle divergenze sulla proposta di Varoufakis, secondo il premio Nobel americano, era legata al tema del tempo, cioe' della durata di politiche di questo tipo e della loro capacita' di produrre risultati in tempi prevedibili.

