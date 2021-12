Ue: Pesco (M5S), Patto stabilita' tra temi incontro con viceministro francese -2

Aiuti alle imprese anche oltre fine del Temporary framework (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - "Allo stesso modo - continua Pesco - ho espresso al viceministro transalpino la contrarieta' del M5S alla prematura chiusura del cashback, che stava dando incoraggianti risultati sul fronte dei pagamenti elettronici".

Nel corso del colloquio si e' affrontato anche il tema degli aiuti alle imprese, ancora in sofferenza per l'emergenza Covid. "Ho auspicato - scrive - che si possa andare oltre il 30 giugno 2022 quando terminera' il Temporary framework. Per le persone a rischio di perdere l'abitazione a causa del sovraindebitamento, ha ricordato i risultati raggiunti finora, come l'introduzione dello strumento della cartolarizzazione sociale, ma anche quanta strada ci sia ancora da percorrere. Infine, ho sottolineato l'importanza del Reddito di cittadinanza per la riduzione della poverta', nel doppio canale del sostegno sociale e dell'inserimento nel mercato del lavoro".

Pesco conclude osservando che "dall'incontro e' emersa una sostanziale convergenza di vedute e di intenti, con l'auspicio di una maggiore futura collaborazione e condivisione di progetti anche normativi per il raggiungimento di obiettivi comuni'.

Bof

