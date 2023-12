Ue: per unione mercato capitali Macron evoca possibile cooperazione rafforzata -2

"E' dieci anni che non si progredisce" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 dic - Macron ha segnalato come l'azione per completare l'unione del mercato dei capitali sia in ritardo: 'E' dieci anni che su questo non si progredisce', ha detto.

Recentemente e' stata la presidente della Bce Christine Lagarde a mettere il dito nella piaga. Parlando a una conferenza sul tema a Francoforte aveva parlato della necessita' di una 'svolta kantiana', riferendosi al fatto di aver fatto ricorso in misura eccessiva a un approccio 'dal basso verso l'alto' per conseguire l'integrazione del mercato dei capitali, mentre occorre seguire l'esempio del filoso tedesco che 'ha capovolto la filosofia, affermando che non e' il mondo a creare la nostra percezione, ma e' quest'ultima, il prodotto della mente umana, a definire il modo in cui facciamo esperienza del mondo. Allo stesso modo, possiamo capovolgere il nostro approccio all'unione del mercato dei capitali affinche' diventi uno strumento essenziale per il finanziamento delle trasformazioni in corso'.

Lagarde aveva spiegato il suo punto di vista con queste parole: 'Nonostante due piani d'azione della Commissione europea, il mercato dei capitali europeo resta frammentato.

L'integrazione finanziaria e' inferiore ai livelli precedenti la crisi finanziaria. La dimensione dei mercati obbligazionari e' pari a un terzo di quella del comparto negli Stati Uniti. L'entita' del venture capital della Ue ammonta inoltre ad appena un quinto di quella negli Stati Uniti, un livello significativamente inferiore'. Per arrivare alla conclusione che 'se non si fara' ripartire l'unione del mercato dei capitali non si riuscira' a realizzare le transizioni verde e digitale'. La sola transizione verde richiedera' investimenti supplementari per 620 miliardi di euro in media all'anno fino al 2030, ai quali si aggiungera' un esborso di 125 miliardi all'anno per la transizione digitale.

Le cooperazioni rafforzate sono uno strumento importante per assicurare un maggiore impulso al processo di integrazione dell'Unione europea senza coinvolgere la totalita' degli stati membri. E per non impedire a chi vuole integrarsi piu' compiutamente di farlo.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 15-12-23 16:40:59 (0551) 5 NNNN