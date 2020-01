Ue: per Italia basso rischio sostenibilita' debito a breve -2

Base di analisi tecnica, proiezioni a politiche invariate (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 24 gen - Il rapporto si fonda su una serie di indicatori finanziari, di bilancio e di macrocompetitivita' per individuare stress di bilancio ed emettere preventivamente segnalazioni di rischi entro un anno e per misurare le sfide di bilancio a medio termine sulla base dell'obiettivo teorico di portare il rapporto debito/pil al 60% entro il 2030 comprese eventuali spese supplementari come il costo dell'invecchiamento della popolazione. Le sfide di bilancio a lungo termine sono valutate con un indicatore del divario di sostenibilita' a lungo termine che esprime l'aggiustamento di bilancio necessario per stabilizzare il rapporto debito/pil in un periodo infinito inclusi i costi dell'invecchiamento della popolazione. Non costituisce dunque una indicazione di scelte future in relazione alla sorveglianza europea di bilancio, tuttavia costituisce la base analitica della vigilanza stessa. Nel documento, di conseguenza, non si trovano che indicazioni di 'policy' generali. Sui Paesi ad alto debito, tra cui ovviamente l'Italia (il debito peraltro non sta calando), Bruxelles ribadisce che 'laddove i rischi di sostenibilita' restano una preoccupazione, politiche prudenti sono necessarie' non solo per ridurre il debito, ma anche 'per ridurre la vulnerabilita' agli choc e permettere il pieno funzionamento degli stabilizzatori automatici in caso di rovescio economico'

Per quanto riguarda il breve periodo per tutti gli Stati gli economisti della Commissione indicano che il rischio di sostenibilita' e' basso. Specifiche vulnerabilita', pero', vengono indicate per alcuni: squilibri macro-finanziari a Cipro, finanze pubbliche in Spagna, Francia, Italia, Ungheria e Regno Unito. Nel 2020 Italia e Croazia hanno 'necessita' di finanziamento alquanto elevate', in Romania stanno aumentando. Otto Stati sono a rischio di sostenibilita' del debito a medio termine: oltre all'Italia si tratta di Belgio, Spagna, Francia, Romania, Portogallo e Regno Unito, tutti considerati 'ad alto rischio', piu' la Finlandia considerata a rischio medio. Italia , Belgio, Spagna, Francia, Romania mostrano un alto rischio di sostenibilita' del debito proiettato al 2030 (sopra il 90% del pil) a politiche invariate. Per l'Italia e la Romania si segnala anche 'la debole posizione di bilancio misurata dall'avanzo primario in termini strutturali'

L'aderenza al patto di stabilita', dice la Commissione, 'porterebbe il debito/pil a livelli piu' bassi nel periodo considerato nella maggior parte degli Stati specialmente quelli ad alto rischio nel medio termine, inclusi Belgio, Spagna, Francia, Spagna, Portogallo, Romania e Regno Unito. Ciononostante in Italia il debito/pil resterebbe ben al di sopra del 90%'. La Germania e' a bassa rischio di sostenibilita' bassa nel breve e nel medio periodo, non piu' nel lungo: e' stata spostata nella casella del rischio medio. Cio' a causa di una posizione di bilancio iniziale meno favorevole.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

