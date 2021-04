Ue: per Draghi bilaterale con il premier greco Mitsotakis a Tripoli

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 apr - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi a Tripoli, a margine della sua prima missione all'estero, un incontro bilaterale con il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, anche lui in visita al Governo libico. Lo rende noto in un comunicato l'ufficio stampa del premier greco, spiegando che Draghi e Mitsotakis "hanno avuto uno scambio di opinioni sulla situazione in Libia e sulla necessita' per l'Ue e gli Stati membri di sostenere gli sforzi per ricostruire, stabilizzare e tenere le elezioni. La Grecia e l'Italia possono svolgere un ruolo sia a livello bilaterale che all'interno dell'Ue".

I due capi di Governo, inoltre, "hanno avuto l'opportunita' di discutere le eccellenti relazioni bilaterali, la cui prova tangibile e' l'Accordo di delimitazione delle zone marittime", definito "un modello per l'attuazione del diritto internazionale". Draghi e Mitsotakis hanno infine "discusso del coordinamento dei due Paesi sulle questioni dell'Unione europea, soprattutto in materia di immigrazione, nonche' del Recovery Fund".

