Ue: per analisti UniCredit in 2025 'crescita Pil migliore e riforme'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - 'Pur essendo economicamente debole, l'Europa non e' in condizioni peggiori rispetto al contesto economico globale. L'eccezione economica, per cosi' dire, sono stati gli Stati Uniti e la loro forte economia, ma e' improbabile che cio' continui' e, soprattutto, 'e' probabile che il 2025 porti a una crescita europea moderatamente migliore e all'inizio di riforme che favoriscano la crescita, anche se non tutte sotto l'egida dell'Ue'. E' uno dei passaggi di un lungo report domenicale, che porta la firma di Erik F. Nielsen, che ricopre il ruolo di chief economics advisor del gruppo UniCredit. 'Una migliore crescita europea (ciclica) e riforme costruttive - si legge - saranno piu' di quanto si possa realisticamente sperare negli Stati Uniti e in Cina'.

