Ue: Pd, aperture annunciate su rafforzamento Pac positive ma ancora insufficienti
Rischio di rinazionalizzazione di fatto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 gen - 'Le aperture annunciate dalla Commissione europea in merito alla Politica agricola comune nel prossimo Quadro finanziario pluriennale rappresentano un segnale politico che va nella direzione giusta, ma che non scioglie ancora i nodi strutturali che da tempo indeboliscono il ruolo della Pac nel progetto europeo.
Allo stato attuale, si tratta quindi di un passo positivo ma insufficiente.' Lo affermano in una nota i componenti Pd della commissione Agricoltura della Camera.
'L'annuncio di un possibile incremento delle risorse destinate alla Pac nel periodo 2028-2034 e' un elemento che va accolto con attenzione - proseguono i parlamentari - ma resta centrale il tema della certezza delle risorse realmente aggiuntive e, soprattutto, della natura autenticamente comune della politica agricola. Il ricorso a meccanismi di flessibilita', come l'anticipo di stanziamenti o l'utilizzo di strumenti quali il fondo unico privo di vincoli stringenti, rischia di tradursi in una rinazionalizzazione di fatto della Pac, lasciando agli Stati membri un'eccessiva discrezionalita' e indebolendo l'impianto unitario della politica agricola europea'.
